B1: non riesce ad Arzano il blitz in Calabria, sconfitta per 1-3 contro Palmi

Squadra in casa Palmi

Luvo Barattoli Arzano senza gloria sul campo della Desy Volley Palmi. Non riesce il blitz sul campo della squadra calabrese che conquista l'intera posta in palio. Nell'economia del gioco arzanese pesa l'assenza della schiacciatrice Giovanna Aquino.

Coach Piscopo ha avuto una buona risposta in termini di punti dalla giovanissima Brunella Fusco che è risultata la migliore realizzatrice della serata con 14 punti in compagnia di Marianna De Siano. Dall'altro lato molto bene Giometti e Mearini che risultano decisive in molte occasioni.

Perso il primo set, dalla seconda frazione l'Arzano non perde più di vista la squadra di casa. Il secondo set è quello vinto ai vantaggi (25-27) dopo un andamento equilibrato. Nelle altre due frazioni la squadra di casa non si fa più sorprendere e porta a casa una preziosa vittoria da tre punti. Il tabellino del match:

DESI VOLLEY PALMI-LUVO BARATTOLI ARZANO 3-1 (25-15; 25-27; 25-18; 25-22)

Desi Volley Palmi: La Rosa 2, Ciancio (L), Mearini 17, Isgro 11, Mancuso 12, Andeng 7, Surace 5, Giometti 18. Non entrate Fanelli e Cicoria. All Camiolo

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 14, Piscopo (L), Passante 8, Suero 5, Palmese 11, Michelini 4, Mautone, Fusco 14, Putignano 3. All. Piscopo A.