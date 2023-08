Volley femminile B1. Marianna De Siano: grinta e braccio pesante per vincere con Arzano

Braccio pesante e punti importanti. Non è di quelle che passa inosservate Marianna De Siano, schiacciatrice con licenza di vincere. Ovviamente con la maglietta della Luvo Barattoli Arzano. Nata il 2 agosto 1999, è arrivata ad Arzano durante il caos della pandemia nella stagione 2020-2021. Prima dell’esperienza con la squadra del presidente Raffaele Piscopo le emozioni non le erano di certo mancate.

Tante vittorie con la sua società d'origine la Futura Volley sull'isola di Ischia, prima di attaccare costantemente la zona che porta in serie A con la sua squadra attuale: “La gara più importante della mia militanza arzanese resta quella casalinga con il Pomezia della scorsa stagione. Credo che sia stato un vero e proprio spettacolo pallavolistico”. Una stagione esaltante che non è culminata con quello che tutti gli appassionati si aspettavano: “L'anno scorso penso sia mancato il riposo... Il fatto di non aver avuto pause avendo giocato anche la Coppa Italia la settimana di Pasqua credo ci abbia penalizzato molto. Eravamo stanche non solo fisicamente ma anche mentalmente”.

Anche la prossima stagione si preannuncia tutta da giocare. Tante trasferte in Sicilia, una nuova compagna di reparto e tanta voglia di giocare e vincere: “Speriamo di migliorare ancora di più il nostro gioco. Di divertirci e far divertire chi viene a sostenerci” conclude la schiacciatrice di Lacco Ameno. Non solo pallavolo: “Continuo anche il mio percorso al dipartimento di Medicina alla Vanvitelli. Devo iniziare il quinto anno” anche qui passione ed impegno".