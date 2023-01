Volley femminile B1. Luvo Barattoli Arzano, un sogno chiamato Coppa Italia

Se non corri, non puoi vincere. Tra le tante frasi del pluripremiato film “Momenti di gloria” c’è proprio questa massima che di sicuro la Luvo Barattoli Arzano deve tenere a mente in vista dei prossimi mesi. Non c’è soltanto il primato nel girone E della Serie B1 di volley femminile da difendere (due preziosi punti di vantaggio sull’Amando Volley al termine del girone d’andata), ma anche la final four di Coppa Italia. È un altro obiettivo alla portata della formazione campana di coach Piscopo, anche perché la partecipazione all’evento è stata conquistata con merito dalle giocatrici.

Arzano è una delle quattro migliori capolista tra le cinque della categoria e proprio in questi giorni sono stati resi noti gli accoppiamenti ufficiali. Nel weekend di Pasqua, il 7 e 8 aprile prossimi, la Luvo Barattoli affronterà un’altra prima della classe, la temibile Cbl Costa Volpino. È una semifinale di grande livello, visto che l’avversaria delle campane è la migliore squadra tra le prime della B1. Bastano i numeri per capire di che formazione si tratta. Le bergamasche sono in testa al girone B con 33 punti complessivi sui 36 a disposizione. È il frutto di 12 vittorie in altrettanti incontri, con appena tre tie-break a “sporcare” questo bottino. I 36 set vinti e i 10 persi hanno garantito un quoziente set da record (3,6).

Arzano è quindi chiamata a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ancora di più rispetto a quello che ha già fatto finora. Fra l’altro, sarà da valutare con attenzione lo stato di forma delle due squadre fra due mesi e mezzo che sarà senza dubbio diverso rispetto a quello attuale. In caso di passaggio del turno, poi, la Luvo Barattoli se la vedrà con la vincente dell’altra semifinale, Eurogroup Alta Fratte-VTB Bologna. A breve si conoscerà anche la location di queste sfide, ma di sicuro ad aprile si potrà assistere al meglio che la B1 italiana della pallavolo sa offrire.