B1: ko interno per Fiamma Torrese che scivola al quarto posto

L’ultimo atto del 2021 dellacoincide purtroppo con una sconfitta interna che comunque non cancella il buon campionato didisputato finora. La formazione campana ha perso 3-0 contro Amando Volley, scivolando aldopo il successo della Narconon Melendugno. Padrone di casa trascinate dalla Boccia e dalla Campolo ma che hanno sbattuto contro la difesa santateresina e spesso indotte all’errore. Locali schierate con De Luca Bossa in palleggio e la mancina Prisco opposta, Figini e Vujko al centro, Campolo e Boccia di banda con il libero Tardini. Spazio anche alla Perna in luogo della Prisco nel corso della terza frazione. Le siciliane partono con la collaudata diagonale Bertiglia-Agostinetto, Cecchini-Bilardi al centro, Ferrarini e Marino di banda con Quiligotti libero.

Primo set: le amandine appaiono subito concrete e in un buono stato di forma e provano la fuga con una precisa diagonale di Ferrarini (3-6). Un redditizio turno alla battuta di Giulia Agostinetto che culmina con un ace fa volare le ospiti sul 6-11. Sul risultato di 8-15 Adelaide Salerno, coach delle oplontine, ha già speso i suoi discrezionali. Il set va via sereno fino al 13-21 quando con Maria Boccia al servizio le locali si avvicinano pericolosamente (20-21) ma il finale è tutto santateresino e con un attacco fuori dalla seconda linea della Boccia si chiude il set sul 20-25.

Secondo set: prima parte della frazione molto equilibrata con timidi tentativi di fuga da parte delle ospiti subito rintuzzati dalle campane. Una parità che va avanti fino al 19-19 (attacco fuori della Campolo): poi è solo e soltanto Amando con due punti messi a segno da Benny Bertiglia, uno dalla Cecchini e tre attacchi errati delle padrone di casa.

Terzo set: andamento sulla stessa falsariga del primo parziale. Attacca fuori la Campolo ed è 4-6; mani fuori su un pallonetto della Marino e siamo sul 6-10. Sul 9-14 (pallonetto a segno della Marino) la Salerno chiama il secondo timeout. Attacca fuori Rosalia Perna e sono già otto i punti di vantaggio per le ospiti (10-18). Doppia conclusione vincente della Figini per il momentaneo 12-18 ma un primo tempo messo a segno dalla Bilardi avvicina sempre più le biancocelesti verso la conquista del set. L’entusiasmo è tutto per le ragazze di Jimenez che capiscono di avere la partita in pugno e volano, alternandosi tutte a punto, verso la conquista del match (un primo tempo vincente di Chiara Cecchini chiude il parziale sul 16-25). Dopo la sosta natalizia si riprenderà sabato 8 gennaio. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-AMANDO VOLLEY 0-3 (20-25, 19-25, 16-25)