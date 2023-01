B1: Fiamma Torrese da applausi nell'ultima del girone d'andata, vittoria al tie-break contro Pomezia

Il girone d’andata non poteva chiudersi meglio. La Givova Fiamma Torrese ha battuto al PalaPittoni l’ostico United Pomezia in una partita dai due volti, ma in cui è il risultato che conta: 3-2 per le campane di coach Salerno, due punti preziosi per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda del girone E della B1 di volley femminile. Sul 2-0 in proprio favore, la Fiamma ha anche accarezzato il sogno di conquistare la posta piena, ma Pomezia si è rivelato un avversario di tutto rispetto.

La Fiamma Torrese ha sfruttato il fattore casalingo nei primi due set, vincendo senza grandi affanni e approfittando del calore incessante del pubblico del PalaPittoni. Il 25-19 del set di partenza e il 25-20 di quello successivo testimoniano un andamento decisamente favorevole alle padrone di casa. Pomezia ha poi cercato di svoltare il match con una terza frazione di gioco da brividi.

Lo svantaggio è stato dimezzato ma non senza fatica: sono serviti i vantaggi per risolvere un set incertissimo, ma il 27-25 ha premiato lo United che si è quindi rinfrancato e ha mostrato quanto possa essere efficace la propria pallavolo. Nel quarto set, poi, la rimonta è stata completata con il punteggio di 25-20, in quello che sembrava il preludio a una rimonta quasi impossibile dopo lo 0-2 iniziale. Nel momento più complicato, però, la formazione di Torre Annunziata è tornata a macinare gioco e non ha lasciato scampo allo United nel tie-break.

L’8-4 del cambio campo ha evidenziato un dominio della Fiamma che è proseguito nella seconda metà del set corto, chiuso sul 15-8. Ora è prevista una pausa in attesa dell’inizio del ritorno, in programma per il prossimo 4 febbraio: sarà questa la data del prossimo match torrese, per la precisione l’atteso derby contro la capolista Arzano. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-UNITED POMEZIA 3-2 (25-19, 25-20, 25-27, 20-25, 15-8)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Bucci (L1), Azzurro (L2), Figini, Manto. All: Salerno

POMEZIA: Corvese, Bigioni, Frasca, Viglietti 1, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Grossi, Mordecchi, Marcelli, Palermo, Zannoni (L), Prete, Prati. All. Lacasella