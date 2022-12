Volley femminile B1: la Fiamma Torrese ha un nuovo libero, ingaggiata Giulia Bucci

La Givova Fiamma Torrese completa il pacchetto dei liberi, acquisendo le prestazioni sportive della classe 2002 Giulia Bucci. L’atleta romana è cresciuta con la casacca dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club addosso e, da settembre a dicembre, ha militato tra le fila della Pallavolo Teatina.

La nuova numero 7 oplontina si è espressa così ai canali ufficiali del Club: "Ho scelto la Fiamma perché avevo fortemente il desiderio di iniziare una nuova sfida, in un campionato importante come quello della B1. Inoltre, la Società, sin dai primi contatti, mi ha subito dimostrato il forte interesse nei mie confronti. Farò in modo di ripagare le loro aspettative. Come ogni anno, i miei obiettivi sono quelli di crescere e migliorarmi come atleta e come persona".

Ha poi aggiunto: "Mi auguro di non perdere mai la determinazione e la voglia di combattere su ogni palla e sono sicura che, con l'aiuto delle mie nuove compagne e di Coach Salerno, con le quali ho subito avuto un buon feeling, ciò non accadrà. Mi ritengo una persona testarda, che se vuole raggiungere qualcosa ci mette sempre il 100%. Autocritica, a volte anche troppo, ma questo mi aiuta a non pormi mai dei limiti. E, infine, sono una persona molto aperta e sincera. Daje e forza Fiamma!”.