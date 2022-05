B1: Fiamma Torrese e quel girone di ritorno che grida vendetta

È stata una stagione molto intensa per tutte le squadre di Serie B1 del volley femminile, compresa la Givova Fiamma Torrese. La formazione campana si è classificata al quinto posto del girone F, un piazzamento buono e sicuro per mantenere la permanenza nella categoria, anche se una breve disamina si impone per capire quali altri obiettivi potevano essere raggiunti. Le ragazze di coach Salerno si sono classificate a 13 lunghezze dai play-off e dunque una domanda sorge spontanea: con un girone di ritorno diverso il secondo posto sarebbe stato a portata di mano?

Potrebbe sembrare un quesito retorico, eppure tra il girone d’andata e quello di ritorno delle napoletane c’è stata un’evidente differenza, come il giorno e la notte. I 24 punti delle prime 11 gare di campionato hanno messo in mostra le potenzialità della Fiamma Torrese e se fossero stati bissati sarebbe stato possibile insidiare maggiormente Melendugno che è approdata ai play-off proprio con il secondo posto finale.

Invece la Givova si è fermata a 15 punti nelle undici partite successive, diventando protagonista di qualche ko di troppo, come ad esempio quelli con Terrasini, Castellana Grotte e Palmi, tutte formazioni impegnate nella lotta salvezza (le pugliesi, in particolare, sono retrocesse in seguito ai play-out disputati pochi giorni fa).

Questo dato di fatto non toglie nulla alla stagione positiva di Fiamma Torrese che ha messo in luce individualità di grande livello e in ogni reparto. Tante lezioni sono state “imparate” in questi mesi e torneranno di sicuro utili per affrontare nel migliore dei modi la stagione 2022-2023 di B1.