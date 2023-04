B1. Fiamma Torrese espugna Castellana Grotte e si gode la crescita delle sue giovani

Un successo voluto, non semplice, ma meritato. La Fiamma Torrese si toglie una nuova soddisfazione esterna andando a espugnare il campo della Zero5 Castellana Grotte che aveva bisogno di punti per rincorrere la salvezza nel girone E della Serie B1 di volley femminile. Ne è venuto fuori un bel match, con le campane ormai vicine al settimo posto in classifica. Adelaide Salerno per la Torrese propone Prisco (5) opposta a Manto (1), Vujko (12) e Figini (7) centrali, Campolo (top scorer con 19 punti) e Simpsi (12) laterali, Bucci Libero. Entrata Azzurro (secondo libero), non entrata Pezzotti. Danilo Milano risponde con Bazzani (11) opposta a Fabbo (3), Avellini (11) e Belotti (15) centrali, Kohler (13) e Soleti (12) in banda, Recchia Stefania libero. Entrate Penna e Recchia Alessandra, non entrate Fino, Gulino e Caffò.

Buona partenza della Zero5 (8-4), subito rintuzzata dalle campane (8-8). Poi equilibrio fino al 17 pari, quando c’è un bel break Zero5 (20-17), ben controllato dalle castellanesi che chiudono 25-20 con Soleti. Il bel gioco espresso nel primo set ed il 7-3 di inizio secondo parziale, lasciano ben sperare, ma le avversarie pian piano recuperano e sorpassano grazie all’ottima Campolo ed alla complicità della scarsa concretezza in attacco delle padrone di casa (13-14). Si viaggia con sorpassi e controsorpassi fino al 22-21, poi un punto di Campolo e tre errori consecutivi Zero5 (22-25), regalano il pareggio alle napoletane.

La vittoria galvanizza le ospiti e deprime le locali (1-6). La Torrese gioca in scioltezza e controlla agevolmente tutti i tentativi di recupero della Zero5 (5-9, 11-16, 17-22) fino ad un bel 6-0 con Avellini al servizio che riapre il set (23-22). Campolo ribalta (23-24), Kohler pareggia, ma ancora Campolo ed un ace di Manto sanciscono il 24-26. Bisognava guadagnare i tre punti, ma l’opportunità è svanita. Adesso bisognerebbe tirar fuori le unghie, ma il carattere non è uno dei punti di forza di questa squadra. Parte il quarto parziale. Punto a punto fino al 12-10, poi uno 0-3, seguito da uno 0-6, scavano un baratro (14-19).

C’è un avvicinamento (17-19), ma la Torrese sente di avere la vittoria a disposizione e, facendo semplicemente il proprio dovere, conclude 19-25 e si aggiudica i tre punti. Così Coach Salerno nel post-gara: “La vera vittoria è vedere le nostre giovani crescere e debuttare da titolari nella terza serie nazionale. È motivo di orgoglio e di soddisfazione aver seguito il loro percorso e vedere dove sono arrivate”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-GIVOVA FIAMMA TORRESE 1-3 (25-20, 22-25, 24-26, 19-25)

CASTELLANA GROTTE: Bazzani (11), Fabbo (3), Avellini (11), Belotti (15), Kohler (13), Soleti (12), Recchia S (L), Penna, Recchia A, Fino, Gulino, Caffò. All. Milano

FIAMMA TORRESE: Prisco (5), Manto (1), Vujko (12), Figini (7), Campolo (19), Simpsi (12), Bucci (L), Azzurro (L), Pezzotti. All. Salerno