B1: Fiamma Torrese domina e dilaga, rotondo 3-0 contro il fanalino di coda Cutrofiano

Serviva continuità e la continuità è arrivata. La Givova Fiamma Torrese ha regolato senza problemi le giovanissime avversarie del Cuore di Mamma Cutrofiano, un avversario non sottovalutato e regolato nel giro di tre set. Super inizio della formazione di coach Salerno che si porta sul 4-0. Ritorno prepotente delle ospiti che accorciano il parziale: 7-5. De Luca Bossa, però, non è d’accordo e mura l’attacco di Cutrofiano: 9-5 al PalaPittoni. Applausi per Campolo che, con un tocco morbido, mette a referto il quattordicesimo punto del suo team. La difesa ospite nulla può sull’attacco potente di Figini: GFT in vantaggio e +8. Figini si mette in luce: doppio ace della centrale di Saronno e la Fiamma dilaga fino al 22-9.

Entrano Roberta Manto e Rosalia Perna al posto di De Luca Bossa e Prisco. Due bombe di capitan Boccia che attacca in diagonale permettono alla Fiamma di concludere il set sul 25-9. È 1-0! Il secondo set si apre con la gran difesa di Tardini sulla diagonale avversaria. La Fiamma ricostruisce e firma il punto del 2-1 con Boccia. Il capitano martella e per la difesa del Cuore di Mamma Cutrofiano non c’è molto da fare. Gran palleggio di De Luca Bossa e Vujko sgancia la bomba: +3 per Perna e compagne. Campolo vola e schiaccia forte: la squadra di coach Salerno è padrona assoluta del match.

Sale il supporto sonoro del pubblico presente al PalaPittoni e la squadra risponde presente: Perna schiaccia e fissa il punteggio sul 14-8. Tardini è ovunque sul taraflex, sembra quasi che ce ne siano due in campo: il libero romano sventa, in bagher, due attacchi pericolosi portati da Cutrofiano. Le giovani pallavoliste avversarie, però, non demordono e rimettono in discussione il set: è 15-12 al PalaPittoni. Boccia, di potenza e cattiveria agonistica, ristabilisce le distanze sul punteggio: 17-12 per le torresi. La pipe di Campolo fa vibrare di gioia il palazzetto, il muro di Vujko fa il resto: la Fiamma vola sul 19-12. Si diverte e fa divertire il sestetto di coach Adelaide Salerno: Manto alza, Campolo colpisce per il punto che vale il +10.

Il set si chiude sul 25-13. Inizio veemente per le ospiti nel terzo parziale, lo 0-3 però non spaventa la Fiamma Torrese che pareggia e sorpassa con Campolo: 4-3. Si ritorna in parità: 7-7, poi arriva il contro sorpasso di Cutrofiano (8-9). Cuore e grinta, la Fiamma Torrese la ribalta ancora: la diagonale di Campolo è una sentenza, 12-10 per il club di Torre Annunziata. Ace di Vujko al rientro dal time-out e l’attacco in parallela di Campolo: 15-12. Gran difesa di De Luca Bossa, Perna svetta e firma il punto del +7. Figini pulisce sul net e la Fiamma è ad un passo dalla vittoria. È festa grande sugli spalti del PalaPittoni a suon di cori e tamburi. Fa il suo ingresso in campo anche Capasso, libero classe 2007, al resto ci pensa Campolo per il 25-16 e il 3-0 definitivo. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 3-0 (25-9, 25-13, 25-16)