B1. La Fiamma Torrese delude nel derby campano: al PalaPittoni passa Baronissi

Al PalaPittoni di Torre Annunziata è andato in scena un altro derby campano per quel che riguarda il girone E della Serie B1 di volley femminile. La Givova Fiamma Torrese di coach Adelaide Salerno ha sfidato la Polisportiva Due Principati. Il team di Baronissi si è purtroppo imposto con un secco 3-0. Il 20-25 nel primo set ha fatto capire come le distanze non fossero poi così ampie tra le due squadre, però le ospiti hanno avuto il merito di concretizzare al meglio gli scambi finali.

Lo stesso copione si è rivisto nella seconda frazione di gioco, conquistata dalla P2P con lo stesso punteggio. Il raddoppio maturato in questa maniera ha finito per scoraggiare le padrone di casa che non sono apparse lucide e propositive come successo in altre occasioni tra le mura amiche. Il 25-18 per la compagine di Baronissi è stato la conclusione inevitabile, un derby perso fin troppo velocemente e che dovrà essere dimenticato in fretta.

Al termine del match coach Salerno ha detto la sua su quanto visto sul taraflex: “Partita storta, faccio i complimenti alle avversarie. Andiamo avanti e pensiamo alla prossima partita. Apro una parentesi extra pallavolistica, facendo le congratulazioni ad una figlia di Torre Annunziata, Irma Testa, per il titolo mondiale”. La situazione di classifica continua a rimanere tutto sommato tranquilla: tra una settimana la formazione napoletana osserverà il suo turno di riposo, per poi tornare in campo il 15 aprile contro un Duo Rent Terrasini che sarà sicuramente affamato di punti. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-P2P BARONISSI 0-3 (20-25, 20-25, 18-25)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Bucci (L), Capasso, Azzurro, Manto. All. Salerno

BARONISSI: Liguori, Salvestrini, Napolitano, Staffini, Vianello, Fanella, Del Vaglio, Marchesano, Andeng, Sanguigni, Alikaj, Grillo. All. Cacciottolo