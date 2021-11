B1: Fiamma Torrese conquista il secondo posto, netto 3-0 a Cutrofiano

Lafa capire subito chi comanda sul taraflex di Cutrofiano, portandosi in vantaggio sul 3-8. In evidenza Prisco, cercata da De Luca Bossa, con un attacco vincente in diagonale. Il muro a due vincente di Prisco e Figini regala il punto del 4-12. Schiacciata potente e precisa di Boccia per il +8 del team allenato da Coach Salerno. Turno in battuta positivo per Prisco, che crea problemi alla difesa del Cuore di Mamma Cutrofiano e firma anche un ace: 7-20. Arriva la fast di Vujko ed è. Ace per la centrale italo croata: il primo set termina 9-25. Inizio di secondo set equilibrato, 4-4 al PalaCesari. Reazione della Givova Fiamma Torrese che ribalta la situazione: 4-9, difendendo bene e sfruttando il servizio.

Figini insuperabile a muro, è della centrale di Saronno il punto del 5-14. Campolo boom: diagonale potentissima per l’esperta schiacciatrice che vale il 5-17. Cuore di Mamma Cutrofiano accorcia le distanze: 12-18 al PalaCesari. Coach Salerno chiama il time out e dà la carica alla sua squadra. Boccia prima attacca la parallela e poco dopo schiaccia in diagonale: il parziale è 16-22. Invenzione di De Luca Bossa con un tocco dolce sul net, la palleggiatrice romana va a punto. Il set si chiude sul risultato di 18-25, grazie all’attacco di Campolo. Entra la torrese doc Rosalia Perna ad inizio terzo set.

La compagine pugliese si porta subito in vantaggio 4-3, la Givova Fiamma Torrese ribalta il parziale grazie all’attacco di Campolo ed all’ace di De Luca Bossa: 4-6. Gran riflesso di Tardini che, in bagher, evita il muro punto di Cutrofiano. La GFT sfonda dal lato di Campolo, altra schiacciata potente su cui la difesa di Cutrofiano non può nulla: 4-9. Turno in battuta positivissimo per Alice De Luca Bossa, che mette costantemente in difficoltà le pugliesi. Il primo tempo vincente di Figini fissa il punteggio sul 4-12.

La Givova Fiamma Torrese prende il largo, portandosi sul 9-18. Break di Cutrofiano, che si porta sul 15-19. Capitan Boccia svetta e firma il ventesimo punto torrese. La Givova Fiamma Torrese mette la quinta marcia, vince 15-25 e vola in classifica. Il tabellino del match:

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO-GIVOVA FIAMMA TORRESE 0-3 (9-25, 18-25, 15-25)