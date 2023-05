B1. La Fiamma Torrese conclude la stagione con una sconfitta sul campo del Pomezia

Ultima partita di campionato per la Givova Fiamma Torrese che fa visita allo United Volley Pomezia. Le padrone di casa partono forte al PalaCupola e chiudono il primo set sul 25-11. L’andamento del match non cambia nel secondo parziale, portato a casa sempre dalle laziali: 25-12 il punteggio ancor più emblematico. Il terzo ed ultimo set è maggiormente combattuto ma è sempre Pomezia ad imporsi: finisce 25-18 e la contesa termina senza grossi colpi di scena.

Si chiude così l’annata pallavolistica di Capitan Campolo e compagne, che hanno onorato il campionato scendendo in campo sempre con lo spirito che contraddistingue gli oplontini. Non è stata una stagione semplice a dire il vero, la Fiamma Torrese si è spesso ritrovata nella zona rossa del girone E della Serie B1 di volley femminile. Si è dunque temuto per la lotta salvezza, ma alla fine l’obiettivo è stato raggiunto in grande anticipo e permette alla società campana di focalizzarsi già sulla prossima stagione.

La classifica finale recita 7° posto: la zona retrocessione è rimasta a 11 lunghezze di distanza, con la Fiamma che ha totalizzato 28 punti complessivi. È il frutto di 8 vittorie e 14 sconfitte nelle 22 gare disputate. Lo scorso anno i punti furono 39 con lo stesso numero di match come riferimento, ma ogni stagione è un discorso a sé stante e anche in quella appena conclusa le ragazze di coach Salerno sono riuscite a ritagliarsi le loro soddisfazioni. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-GIVOVA FIAMMA TORRESE 3-0 (25-11, 25-12, 25-18)

POMEZIA: Corvese, Grossi, Mordecchi, Bigioni, Frasca, Viglietti, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Marcelli, Palermo, Prete, Prati, Zannoni. All. Tarquini

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi , Bucci (L1), Azzurro (L2), Figini, Manto, Cingolani, Fiorillo. All: Salerno