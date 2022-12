B1: la Fiamma Torrese chiude col botto il 2022, con Castellana Grotte arriva la terza vittoria consecutiva

Tre vittorie di fila, oltre alle cinque consecutive in cui è sempre andata a punti. La Givova Fiamma Torrese non poteva chiudere nel modo migliore il 2022: dopo Baronissi e Terrasini, l’ennesima vittima delle ragazze di coach Salerno è stata la Zero5 Castellana Grotte, uno scontro diretto che andava conquistato a tutti i costi. Adelaide Salerno per la Torrese propone Prisco (9) opposta a Pezzotti (3), Vujko (11) e Figini (12) centrali, Campolo (18) e Simpsi (19, top scorer) laterali, Bucci Libero. Non ci sono state sostituzioni.

Ciliberti schiera Bazzani (17) opposta a Gulino (3), Avellini (14) e Belotti (2) centrali, Kohler (9) e Soleti (10) in banda, Recchia Stefania libero. Entrate Rossi (1), Penna (4) e Recchia Alessandra, non entrate Fino, Equatore, Caffò. La buona partenza della Zero5 (3-6) viene vanificata da un perentorio 12-2 della Torrese grazie ad alcune ricezioni sbagliate e palle out della Zero5 (15-8). Le castellanesi non reagiscono e finisce con un pesante distacco: 25-14. Il secondo set parte con un lungo equilibrio (10-11) spezzato da un break delle campane (13-11) ed un contro-break della Grotte Volley (13-16).

Raggiunto il pari a 17, la Torrese accelera (23-21), ma Bazzani chiude il set sul 23-25. Nel terzo parziale ancora grande equilibrio fino al 7-8, poi, come nel primo set, violenta accelerazione delle padrone di casa (12-8, poi 20-12) che aprono la strada al 25-17 del 2 ad 1 nella gara. Reagisce la Zero5 che parte ancora bene (4-7), viene raggiunta e superata (8-7), ma si riporta avanti (11-15) e vi rimane fino al 16-19. Quando la gara sembra avviata al tie-break, la Torrese sale in cattedra, ribalta il punteggio con Simpsi (20-19) ed allunga con Vujko per il 25-21 che chiude la gara e consegna la prima vittoria casalinga di stagione alle ragazze campane. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 25-21)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Azzurro, Manto, Bucci. All. Salerno

CASTELLANA GROTTE: Koler, Avellini, Rossi, Soleti, Fino, Caffo, Recchia (L), Bazzani, Gulino, Equatore, Recchia. All. Ciliberti