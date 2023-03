B1. La Fiamma Torrese conquista un buon punto a Roma: Volleyrò costretto al tie-break

Non è da tutti disputare una partita come quella giocata dalla Fiamma Torrese a Roma contro un avversario ostico e insidioso. Le campane hanno perso 3-2 al PalaScozzese di fronte alla vicecapolista del girone E della Serie B1 di volley femminile, il Volleyrò Casal De’ Pazzi. Capitan Campolo e compagne mettono le mani sul primo set, regolando le padrone di casa con un perentorio 19-25. La compagine romana rimette poi in equilibrio il conto dei parziali, chiudendo il secondo sul 25-14. E, come naturale conseguenza di questa reazione, arriva anche il vantaggio delle giovani romane: 25-19.

La squadra di Torre Annunziata, però, non molla e porta la sfida al tie-break grazie all’ennesimo 19-25 di giornata. Al tramonto del match è però il Volleyró ad esultare. Purtroppo il tie-break non ha storia e le padrone di casa se lo aggiudicano con un eloquente 15-5. Coach Adelaide Salerno si è così espressa ai canali ufficiali del club a fine gara: “Su un campo ostico come quello di Casal de’ Pazzi, le ragazze sono riuscite a portare a casa 1 punto importante. Non posso dire che siamo soddisfatti ma nemmeno amareggiati. Adesso ci sarà un turno di riposo e poi testa al prossimo impegno casalingo”.

La Fiamma è salita a quota 22 punti in classifica, in una zona tutto sommato tranquilla e con l’ambizione di poter ambire al sesto posto in classifica. Il ritorno in campo del team oplontino è in programma per il 25 marzo, in occasione del derby contro la Polisportiva 2 Principati di Baronissi. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-GIVOVA FIAMMA TORRESE 3-2 (19-25, 25-14, 25-19, 19-25, 15-5)

VOLLEYRÒ: Atamah, Del Freo, Cavalieri, Esposito, Allaoui, Franceschini, Cherubini, Ribiechi, Martinelli, Salas, Fusco, Ndoye, Camerini, Antonucci, Farelli. All. Ebana

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Bucci (L), Capasso, Azzurro, Manto. All. Salerno