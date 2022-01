B1: ancora due settimane prima del previsto ritorno in campo della Luvo Barattoli Arzano

Per il terzo anno consecutivo la pandemia ha dato una seria spallata al campionato di serie B1 femminile di pallavolo. Anche vicende della Luvo Barattoli Arzano sono ovviamente legate a quelle che saranno le decisioni prese dalla federazione per cercare di concludere la stagione nel modo più regolare possibile. La terrificante quarta ondata di contagi che ha falcidiato le ultime giornate disputate prima dello stop aveva già innescato la reazione a catena delle gare rinviate. Lo stesso direttore tecnico arzanese Antonio Piscopo aveva auspicato la pausa per consentire a tutte le squadre di ripartire allo stesso momento.

La pausa purtroppo si protrae ancora. Secondo quanto si legge dal sito ufficiale della Fipav, le gare del campionato di serie B1 dovrebbero riprendere il giorno 12 febbraio. In quella data la Luvo Barattoli Arzano è chiamata ad una lunga trasferta in casa della capolista Sicom Messina (ore 16 il fischio d’inizio). La prima in casa invece 7 giorni dopo il 19 febbraio quando si giocherà il derby con il San Salvatore Telesino. Tutto da decifrare invece il recupero delle giornate rinviate causa pandemia. In pratica parte dell’undicesima giornata e successive.

La stagione regolare dovrebbe proseguire fino al 26 marzo data nella quale era in programma l'ultimo turno e potrebbe proseguire poi con i turni di recupero. Al momento le date che si conoscono sono quelle del 23 e 30 aprile per le giornate 14 e 15, il resto è tutto da scrivere. Uno sguardo alla classifica rimasta ovviamente congelata al momento dello stop. La fotografia del torneo evidenzia il primato della Sicom Messina la comando con 27 punti (10 partite disputate) a quota 26 il Melendugno (11). Terzo posto per Farmacia Schultze (11) a quota 24 punti davanti a Luvo Barattoli Arzano (11) e Fiamma Torrese (10) appaiate a quota 21.

La Luvo Barattoli Arzano intanto continua a lavorare sodo per non perdere il contatto con il campo. Settimane arricchite dal lavoro su tecnica e muscoli ma impoverite dall’assenza dell’atto conclusivo della gara di campionato. Stessa sorte anche nelle altre categorie. Scorrendo il sito della Fipav Campania la prima partita del campionato di serie C che riguarda l'Arzano Volley è in calendario il 19 febbraio alle 20.30 contro l’Icarus Marcianise. In questo torneo la Luvo Barattoli occupa il terzo posto della graduatoria.