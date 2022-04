B1: battaglia vera al Palarea ma Arzano deve accontentarsi di un solo punto

Spettacolo al Palarea fra due squadre che onorano la pallavolo dandosi battaglia per due ore. Alla fine prevale l'Amando Volley che ritorna in Sicilia con due punti in più in classifica. Una gara che ha messo in evidenza la voglia di emergere e fare bene di tutte le ragazze a referto.

"Fa piacere vedere che tutte le ragazze hanno onorato l'impegno tirando fuori tutto quello che avevano" sottolinea coach Antonio Piscopo a fine partita. "Nonostante nessuna delle due abbia ancora obiettivi da raggiungere non è mancato l'impegno così come testimoniato dal risultato finale" prosegue il coach. Che sia gara vera lo si vede fin dall'inizio. Con l'Arzano che riesce a staccare le ospiti e a chiudere sul 25-16 con Palmese.

Nei due set successivi si registra un calo di rendimento delle padrone di casa, che diventa evidente nel set seguente, vinto dalle ospiti fin troppo facilmente. Parte a razzo la Luvo Barattoli Arzano nel quarto set. Un eloquente 4-0 che fa partire il recupero verso il nuovo pareggio. Il set termina 25-19.

Equilibrato anche il tie-break fino agli ultimi punti che regalano il successo alle ospiti per 11-15. "Sabato ci aspetta un'altra gara proibitiva con il Melendugno. Vi aspettiamo qui al palazzetto di Arzano per un bel pomeriggio di pallavolo" conclude coach Piscopo. Il tabellino del match:

LUVO BARATTOLI ARZANO-AMANDO VOLLEY 2-3 (25-16; 22-25; 16-25; 25-19;11-15)

ARZANO: Laezza ne, De Siano 12, Piscopo V. (L), Passante 11, Aquino 14, Suero 9, Silvestro, Michelini 8, Palmese 17, Mautone, Rinaldi ne, Fusco 3, Dello Iacono, Putignano ne. All. Piscopo

AMANDO: Monaco, Cecchini 2, Marcello, Biliardi 13, Mercieca 6, Amaturo, Agostinetto 2, Silotto 17, Grillo (L), Marino 10, Bertiglia 10. All. Jimenez