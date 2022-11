B1: per Arzano una vittoria agevole in Puglia e il primato solitario in classifica

La Luvo Barattoli Arzano passeggia sul campo del Castellana Grotte e continua la striscia positiva di inizio stagione. Compleanno in campo per il capitano Francesca Passante che riceve come regalo il privilegio di mettere a terra per due volte la palla decisiva per la conquista del parziale. La centrale infatti sigla il punto n.25 sia nel secondo che nel terzo set. Grazie a questo successo la squadra di coach Antonio Piscopo conquista, almeno per questa notte, la vetta della classifica, in attesa che la Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva giochi domani pomeriggio la sua sfida con il Trapani.

La Luvo Barattoli Arzano scende in campo determinata a conquistare l’intera posta in palio. La squadra di casa non sta di certo a guardare e cerca di rendere la vita delle ospiti difficili. De Siano e Palmese vanno a segno con regolarità. Non mancano anche gli errori che consentono alle pugliesi di restare in gara praticamente fino alla fine. La forbice accumulata consente di accumulare ben 8 palle set, il parziale si chiude con una palla spedita fuori da Soleti: 18-25. La seconda partita vede le ospiti subito in fuga 1-5. Il set fila via liscio. Arriva puntuale la richiesta di time-out sul 3-8 da parte di coach Ciliberti che cerca di fermare la serie delle arzanesi. Il buon momento di forma della Luvo Barattoli non cambia l’andamento della frazione.

Allasia può proseguire a dettare le sue strategie di gioco smistando palloni invitanti all’indirizzo delle compagne. Aquino mette a terra la palla del 5-12 che di fatto apre il tentativo di fuga. La gara diventa un monologo fino al muro conclusivo di Passante. La strada è tracciata. Nel terzo set la Luvo Barattoli non accelera più di tanto. I punti proseguono ad arrivare con regolarità. Ed ancora una volta tocca alla festeggiata di giornata Francesca Passante mettere a terra il punto della vittoria. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-LUVO BARATTOLI ARZANO 0-3 (16-25; 11-25; 20-25)

CASTELLANA GROTTE: Koler 3, Avellini 8, Rossi 1, Soleti 7, Fino 1, Caffo 4, Recchia (L), Bazzani 5, Gulino 1. Non entrate: Equatore, Recchia. All. Ciliberti

ARZANO: De Siano 14, Piscopo V. (L), Passante 3, Aquino 10, Suero 4, Allasia 2, Palmese 15, Rinaldi. Non entrate: Marra, Carpio, Bianco, Putignano. All. Piscopo A.