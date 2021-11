B1: Arzano sul velluto, 3-0 casalingo contro Catania e quarto posto agganciato

Tutto facile per lache rispettando il pronostico della vigilia conquista una agevole vittoria contro il fanalino di codaper. Le ragazze di Antonio Piscopo hanno impiegato un’ora esatta per conquistare tre punti importanti per riprendere il cammino verso la zona più alta della classifica. Basta dare uno sguardo ai parziali per comprendere che il match ha avuto. Il primo set dura 21 minuti. Michelini manda a segno con regolarità tutte le compagne.

Ricezione siciliana in tilt che raggiunge agevolmente quota 25, lasciando le rivali a 14 punti. In evidenza De Siano con i suoi 14 punti e torna ad incidere anche Nives Palmese che chiude in doppia cifra a quota 11. Vinto il secondo parziale con un eloquente 25-11, nella frazione successiva spazio a Mautone (5 punti), Dello Iacono (1) e Laezza (1). Applausi e 2 punti per Brunella Fusco che festeggia nel migliore dei modi la chiamata per lo stage della nazionale giovanile. Il tabellino del match:

LUVO BARATTOLI ARZANO-HUB AMBIENTE CATANIA 3-0 (25-14; 25-11; 25-12)

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 14, Piscopo (L), Passante 6, Aquino 3, Suero 7, Michelini 7, Palmese 11, Mautone 5, Fusco 2, Dello Iacono 1, Rinaldi, Putignano e Silvestro ne. All. Piscopo

Catania: Curti, Agbortabi 8, Asero (L), Silvestre 1, Merler 2, Baglio, Foti (L), Muscetti 2, Chiesa 9, Manservisi 1. Ne: Musumeci, Mastropasqua. All. Baldi