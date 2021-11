B1: ad Arzano basta solo un’ora per la pratica Cutrofiano, 3-0 in trasferta

Basta solo un’ora allaper sbrigare la praticae tornare a casa con tre punti in più in classifica. Un posticipo davvero felice per la squadra di coachautrice di una prestazione senza sbavature, con un successo che non è stato mai in discussione lungo tutto l’arco dell’incontro. Diventa così sempre più interessante la classifica del campionato che vede l’Arzano al, uno in meno del Messina. Ma non c'è tempo per tirare il fiato in quanto in campionato non dà tregua e c'è già da cominciare a pensare ai prossimi delicati impegni.

A cominciare proprio dalla sfida alla capolista in programma sabato prossimo al PalaRea. Che per la Luvo Barattoli Arzano fosse la serata giusta lo si evince fin dai primi palloni. Bastano davvero pochi scambi (5-8) per comprendere la direzione che avrebbe preso il match. De Siano non dà tregua alla difesa pugliese, buona anche la serata della coppia centrale Suero-Passante. La forbice si allarga ulteriormente nel finale (13-21) ed è una battuta sbagliata di Jimenez a chiudere il primo set. La seconda frazione è ancora più veloce. Arzano scava subito un solco impossibile da colmare.

Servono a poco i cambi di gioco operati da Carratù. Arzano domina e vince meritatamente. Più equilibrata la terza frazione. Putignano viene mandata in campo in avvio a rilevare Palmese e corona la sua prestazione con due punti all'attivo. Dopo la fiammata iniziale in favore del team di casa che per la prima volta accumula in vantaggio rilevabile (4-8), la Luvo Barattoli Arzano ricambia e si porta avanti di due lunghezze. Una misura portata fino alla fase decisiva del parziale: 19-21. Da questo punteggio parte l'allungo che vale la vittoria. Il tabellino del match:

CUTROFIANO VOLLEY-LUVO BARATTOLI ARZANO 0-3 (17-25; 13-25; 21-25)

Cutrofiano: Angelini 6, Jimenez 2, Danaila 4, Otta 6, Caruso 7, Tornesello 7, Pagliara (L), Cirillo, Schito (L). Non entrate: De Vito, Zezza, Marra. All. Carratù

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 12, Piscopo V. (L), Passante 9, Aquino 7, Suero 8, Michelini 4, Palmese 5, Putignano 2. Non entrate: Mautone, Rinaldi, Fusco, Dello Iacono. All. Piscopo A.