B1: Arzano in trasferta a San Salvatore Telesino per azzardare il sorpasso

Un big match dopo l'altro per lachiamata a competere sul difficile campo della. Una settimana dopo aver affrontato la capolista in una sfida tanto bella quanto sfortunata, le ragazze didovranno vedersela con un'altra squadra ben attrezzata del girone F del campionato di serie B1 femminile.

A spiegare il momento della Luvo Barattoli Arzano ci pensa una delle atlete particolarmente temuta dalle squadre avversarie Nives Palmese: “Questa partita per me è davvero un bel test psicologico. Proprio nell'amichevole contro di loro mi sono procurata l'infortunio che mi ha costretto a frenare nella fase di preparazione al campionato. Fortunatamente però una volta in campo avrò altro a cui pensare”.

Il San Salvatore Telesino occupa il secondo posto della classifica a quota 12 punti. In questa stagione ha collezionato quattro vittorie ed una sconfitta al quinto set. Vanta un quoziente punti di 1.1575 una virgola in più delle arzanesi ferme a 1.1475. La gara con la capolista Sicom ha dimostrato che l'Arzano è una squadra in grado di gareggiare con qualsiasi avversaria: “Tre set ai vantaggi -spiega Palmese- hanno spiegato che non abbiamo espresso una pallavolo di livello inferiore. Ci sono mancati malizia ed attenzione nei momenti decisivi. Una sconfitta che ci ha fatto crescere, insegnamenti che ci aiutano a maturare”.

Forex San Salvatore Telesino – Luvo Barattoli Arzano è in programma domani (sabato 20 novembre) alle ore 18.30 al palazzetto comunale in via Cortopasso. Arbitri: Marco Pazzaglini e Fabio Sumeraro. “Sarà una gran bella partita -conclude Nives Palmese- loro sono agguerrite e noi dobbiamo fare il massimo per poter vincere questa partita”.