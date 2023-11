Volley femminile B1. La Luvo Barattoli Arzano è rimasta senza casa

La prima sconfitta in campionato della Luvo Barattoli Arzano è coincisa con una situazione scomoda che forse in pochi si sarebbero aspettati a inizio stagione. Il 2-3 subito in maniera incredibile contro il Catania Volley ha comunque permesso alle campane di mantenere il primo posto nel girone E della Serie B1, ma è l’impianto di gioco che fa discutere. L’ultima giornata di campionato è stata abbastanza movimentata. All’ultimo minuto il cambio di sede ha spiazzato entrambe le squadre che si sono così ritrovate a giocare a Ponticelli lasciando la palestra di Arzano che normalmente ospita le gare interne delle ragazze di coach Piscopo.

Il presidente Raffaele Piscopo ha sottolineato proprio la fatica di giocare sempre in trasferta per la Luvo Barattoli: “Chiedo scusa alle ragazze costrette a giocare sempre su campi diversi da quello nel quale si allenano. Non avere punti di riferimento come le altre squadre è logorante. Stesso discorso anche per i simpatizzanti e i sostenitori che vorrebbero essere al fianco della squadra almeno in casa”.

Un discorso che non si ferma alla prima squadra, come spiegato dal direttore tecnico Antonio Piscopo: “Tutte le nostre squadre sono penalizzate da questo peregrinare. Abbiamo quelle iscritte agli altri campionati e tutti i settori giovanili che non sanno dove giocheranno. Abbiamo decine di gare ogni settimana”. Nel prossimo turno, Arzano giocherà in trasferta, per la precisione contro la Pallavolo Crotone, ma il problema si ripresenterà sabato 25 novembre 2023. Tra 11 giorni la squadra ospiterà la Pantaleo Podio Fasano e la speranza è che non si ripeta quanto visto in occasione di quello che era un big match fondamentale per la classifica.