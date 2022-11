B1: Arzano non ha intenzione di fermarsi, piegata anche la Forex Olimpia per il primato solitario

La capolista Luvo Barattoli Arzano conquista tre punti d’oro nel derby con la forte Forex San Salvatore Telesino. Una gara emozionante fino all’ultimo punto che regala grandi emozioni per tutti e quattro i set della durata. La Luvo Barattoli Arzano si presenta per la prima volta in questa stagione da capolista al cospetto del suo pubblico e parte con autorità nel derby con il San Salvatore Telesino. Bastano poche battute per fare volare il punteggio sull’8-3.

Un break che preoccupa coach Eliseo che blocca subito il tempo. Sul 12-4 in campo Lorenza Russo per Kerol Milano. Una forbice difficile da colmare nonostante il grande impegno delle sannite, anche perché Arzano concede poco o nulla (19-10). L’ampio vantaggio raffredda l’ardore dell’Arzano che comincia a perdere colpi. Le sannite restano aggrappate al set e coach Piscopo è costretto a fermare il gioco per due volte (23-18). Chiude Palmese 25-20. Tre battute sbagliate consecutive fanno sprecare altrettante palle set all’Arzano nel finale di un secondo set praticamente eterno, addirittura 40 minuti per mettere a terra i 58 punti complessivi. Il parziale è di quelli difficili da dimenticare.

L’equilibrio regna sovrano e si arriva irrimediabilmente ai vantaggi. A commettere più errori è la squadra di casa, vanificando i recuperi e le belle giocate che restano comunque un importante patrimonio per la crescita sportiva del team. De Siano mette a terra la palla che apre la fase decisiva del terzo set: 20-14. Fino a quel momento l’Arzano ha tenuto fra le mani il bandolo della matassa per non sprecare ulteriormente quanto compromesso capitolando nel set precedente.

Chiude il muro di Aquino 25-18. La Forex San Salvatore Telesino crolla nel quarto set. La Luvo Barattoli si porta subito avanti 16-10. Il muro di Suero che fissa il punteggio sul 18-11 spaventa Eliseo che chiama time-out. Tutto inutile, Arzano accelera ancora: 22-12. Le ultime palle sono stregate, gli ultimi punti non arrivano. Doppio cambio per Arzano con Palmese e Silvestro in campo. Un errore in battuta della Forex porta Arzano a giocare la palla del match e a concludere al terzo tentativo. Il tabellino del match:

LUVO BARATTOLI ARZANO-FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO 3-1 (25-20; 28-30; 25-18; 25-20)

ARZANO: De Siano 4, Piscopo (L), Passante 2, Aquino 5, Suero 4, Allasia, Palmese, Carpio, Bianco, Putignano 5. Non entrate: Di Spiezio, Silvestro, Rinaldi, Buonfino. All. Piscopo

FOREX OLIMPIA: Baciottini, Romano, Milano, Ascensao R. , Ascensao M., Luraghi (L), Marino, Vanni 1, Russo 1. Non entrate: Romano, Fuoco, Vanni, Borrelli, Picariello, Maresca. All. Eliseo