Play-off B1. Arzano crede nell’impresa con Imola: “Ribaltiamola!”

Una semplice parola, che poi è anche un imperativo categorico: “RibaltiamolA”. Con questo auspicio, la Luvo Barattoli Arzano ha invitato con un post social eloquente i propri tifosi a riempire il PalaRea tra due giorni, sabato 20 maggio 2023, in occasione del match di ritorno dei play-off di B1 femminile contro la Clai Imola. Ovviamente la A finale non poteva che essere maiuscola, visto che è proprio questo che si gioca la formazione campana: la Serie A2. Lo scorso fine settimana il risultato è stato decisamente negativo.

Le emiliane hanno dominato l’incontro, vincendo in tre set e senza che ci fosse mai l’impressione del riscatto da parte di Arzano. Nulla è deciso, però, anche perché la Luvo Barattoli vuole provare a sfruttare il fattore campo. I numeri sono dalla parte di coach Piscopo: in 11 incontri disputati nella regular season al PalaRea, Arzano ha vinto tutte le gare e senza perdere nemmeno un punto. Servirà un successo da 3 punti per prolungare la sfida: con il 3-0 o il 3-1 della Luvo Barattoli, infatti, si disputerà il golden set, uno spareggio sotto forma di tie-break che decreterà la squadra vincitrice.

La vittoria per 3-2, al contrario, estrometterebbe le campane dalla finale dei play-off che si giocherà a fine maggio contro la VTB Bologna che ha dominato il girone D della Serie B1. Da Imola, intanto, l’ex Nello Caliendo predica calma: “Bisogna azzerare tutto e ripartire. Bisogna ritrovare subito la giusta concentrazione ed interpretare al meglio il match”.

L’allenatore delle emiliane ha anche ricordato i suoi trascorsi in quel di Arzano: “Dal punto di vista emozionale è stata un’esperienza provante. Dall’altra parte della rete c’erano molte persone che conoscevo. Il secondo palleggiatore l’ho addirittura allenato in Under 11 ad Arzano, e per me è una soddisfazione vederla in prima squadra. Dal punto di vista affettivo sono molto legato a Piscopo che mi ha insegnato tanto. È un allenatore ed una persona che stimo molto.”