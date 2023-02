B1: Arzano sempre più capolista, vince il derby con la Fiamma Torrese e guadagna un punto sull'Amando Volley

Vittoria e allungo per la capolista Luvo Barattoli Arzano che espugna il campo della Fiamma Torrese al termine di un derby intenso e consolida il primato in classifica approfittando del punto lasciato dal Santa Teresa di Riva nella sfida con il Castellana Grotte. “Un’affermazione difficile contro una squadra che proveniva da una striscia di quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Il derby come al solita azzera tutti i valori ed è venuta fuori una gara giocata punto a punto da entrambe le contendenti. Andiamo avanti per la nostra strada, senza soffermarci più di tanto sui risultati della altre. Da domani cominceremo a pensare alla prossima gara contro Marsala in programma sabato 11 febbraio alle ore 15” spiega a fine partita coach Antonio Piscopo.

Il primo set inizia in equilibrio. Nonostante lo strappo iniziale di marca arzanese, la squadra di casa riesce a restare aggrappata al set reagendo bene fino all'11 pari. Solo a questo punto la Luvo Barattoli riesce ad accelerare chiudendo i conti al secondo tentativo con De Siano (18-25). Le cose si complicano nel secondo parziale. Non basta il 4-0 iniziale a tenere a bada le oplontine. Anzi con l'avanzare dei punti sono loro ad allungare il passo nonostante il doppio time out richiesto da coach Piscopo 21-18.

Ritorna Arzano ma paga lo scotto di finire ai vantaggi. Nel terzo set le squadre non si danno tregua. Il punto a punto è estenuante. Lo scambio sembra essere infinito. Una palla spedita fuori dalla torrese Campolo chiude i giochi sul 29-31. Invertite le posizioni sul parquet in campo resta solo la Luvo Barattoli Arzano che completa l’opera. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-LUVO BARATTOLI ARZANO 1-3 (18-25; 29-27; 29-31; 12-25)

FIAMMA TORRESE: Campolo 14, Prisco 3, Vujko 14, Pezzotti 4, Simpsi 15, Figini 14, Bucci (L). Non entrate: Capasso, Azzurro e Manto. All. Salerno

ARZANO: De Siano 23, Passante 8, Aquino 17, Suero 16, Allasia 1, Palmese 12, Putignano 1, Piscopo V. (L), Bianco, Silvestro. Non entrate: Carpio, Dello Iacono, Rinaldi. All. Piscopo A.