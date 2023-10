Momento magico per l’Arzano Volley che riceve il Marchio Qualità d’Oro per il settore giovanile

Momento tutto d’oro per la Luvo Barattoli Arzano. La società campana ha infatti ricevuto il Marchio di Qualità d’Oro per l’eccellente rendimento del suo settore giovanile. A ricevere il riconoscimento dalle mani del consigliere nazionale Felice Vecchione è stato il presidente del sodalizio Raffaele Piscopo accompagnato dai tecnici Gianpaolo Marino e Davide Dentice.

Il momento della premiazione, ospitato dall'Aula Magna del complesso Scampìa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si è svolto alla presenza del presidente del Comitato Territoriale di Napoli Carmine Menna e di Fabio Romei revisore dei conti della Fipav Campania e consulente della Fipav.

La stagione della Luvo Barattoli Arzano comincerà ufficialmente sabato 7 ottobre alle ore 16:00 quando al PalaRea arriverà la Zero5 Castellana Grotte per la prima gara del campionato nazionale di serie B1 femminile. Lo scorso anno è stata sfiorata la promozione per un soffio, in questa stagione Arzano ha il dovere di riprovarci.