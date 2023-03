Arzano vola anche col settore giovanile: l’Under 18 conquista il titolo provinciale

Non c’è soltanto la prima squadra a far esultare i tifosi della Luvo Barattoli Arzano. Le ragazze che militano in Serie B1 stanno dominando il loro girone e si avvicinano a grandi passi ai play-off promozione di maggio, ma le Under 18 non sono state da meno. La giovane formazione guidata da coach Gianpaolo Marino ha infatti conquistato il titolo provinciale di categoria, superando il Molinari Volley con il punteggio di 3-2. Non è stato comunque un successo semplice, le giocatrici se lo sono dovute sudare fino all’ultimo. Le arzanesi si sono infatti portate avanti di due set a zero con una partenza a razzo.

Servizi precisi ed attacchi micidiali hanno fatto crescere l'entusiasmo man mano che la forbice del punteggio diventava sempre più evidente. Sul più bello, però, qualcosa si è spento all’improvviso. Il doppio vantaggio non ha giovato al team napoletano che è calato alla distanza e sprecato tutto quello che aveva accumulato facendosi rimontare fino al 2-2. Il set corto è diventato quindi una realtà concreta e la rimonta del Molinari sembrava quasi completa. Il tie-break non è partito bene per Arzano, che però ha resettato tutto e tirato fuori grinta e cuore per il 15-11 che ha fatto impazzire di gioia i tifosi. La B1 sta andando lontano e con questa Under 18 i ricambi sono più che assicurati.