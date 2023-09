L’Arzano vince la prima amichevole stagionale e si gode la crescita dei nuovi talenti

Applausi e segnali positivi per l'Arzano Volley al termine dell'allenamento congiunto disputato in questi giorni, a San Salvatore Telesino, con le padrone di casa dell’Olimpia Forex. Il test, conclusosi sul 1-3 in favore delle napoletane (25-22, 22-25, 20-25, 14-25 i parziali dell’amichevole) è stata l'occasione per vedere all'opera le atlete che affronteranno il prossimo campionato di B1 femminile. A loro si sono aggregate tre promettenti prospetti del settore giovanile arzanese: la palleggiatrice Giada Ianuale (2007), la centrale Rita Di Domenico (2005) e l'opposta Alice Fraola (2007).

Proprio a proposito della linea verde della società campana, sempre nel corso di questa settimana si è rinnovato e consolidato il rapporto professionale tra l'Arzano Volley e coach Gianpaolo Marino. Reduce dall'ennesima annata di successi a livello territoriale e regionale, il tecnico salernitano continuerà a essere il principale punto di riferimento per le giovani atlete della scuola di pallavolo. Queste le sue dichiarazioni: "La scorsa stagione ci ha visti protagonisti e vincenti in quasi tutte le categorie. L'obiettivo dichiarato è di portare alle fasi nazionali il più alto numero di squadre"