Arzano, prosegue il percorso di coach Davide Dentice

Prosegue il percorso di coach, da sei stagioni nello staff tecnico dell'. Anche nella stagione da poco cominciata si divide nel suo consueto lavoro fra campo e numeri per offrire il massimo dell'assistenza al direttore tecnico, del quale è un importantissimo collaboratore.

Ma non solo: “Anche nella stagione 2021-2022 cercherò di fare nel migliore dei modi la mia parte. OItre alla prima squadra –spiega Davide Dentice- mi occuperò della rilevazione dati delle partite più importanti delle varie squadre del settore giovanile. Cercheremo di offrire il massimo apporto a tutte le ragazze che hanno scelto la nostra società per imparare a giocare a pallavolo cercando di raggiungere il miglior livello possibile”.

Si è risvegliato l'entusiasmo in città: “Siamo contenti per il fatto che hanno ripreso a fioccare le iscrizioni nel minivolley. Stiamo preparando i gruppi per garantire massima sicurezza in palestra seguendo tutti i protocolli previsti. Allenarsi e divertirsi senza perdere d'occhio la salute per un solo istante”. Uno sguardo alle incombenze del campo: “L’anno scorso -spiega- ho anche guidato alcune squadre dalla panchina durante il loro percorso stagionale. Mi sono occupato del gruppo Under 12, dell'Under 12 e dell'Under 15 B. Per il prossimo campionato stiamo mettendo a posto le varie caselle ed oltre alle Under mi piacerebbe seguire anche la seconda divisione”.

L'obiettivo è di continuare a crescere: “Adesso aspetto che arrivi l'autunno inoltrato per concludere un altro percorso importante. Fra novembre e dicembre sosterrò l'esame finale dopo aver conseguito il corso di allenatore di Terzo Grado. Superato il quale ho tutte le carte per allenare fino alla serie A” afferma soddisfatto Davide Dentice.