Arzano Volley, Marianna De Siano: "Una soddisfazione doppia vincere con questa maglia"

Giorni di adrenalina per Marianna De Siano dopo la ripresa della vita pallavolistica con l'Arzano Volley. Un rapporto che prosegue con entusiasmo, prova evidente della soddisfazione reciproca: "Trovare un posto per giocare divertendosi ti consente di programmare con serenità tutto il percorso da seguire. Per il terzo anno sarò con la Luvo Barattoli per regalare soddisfazioni ai nostri sostenitori spiega la grintosa schiacciatrice".

Un rapporto di stima fra la 23enne di Lacco Ameno ed il coach Antonio Piscopo che consente di programmare una stagione da giocare tutta d'un fiato: “L'obiettivo questa volta devono essere i playoff. L'anno scorso ci sono sfuggiti ma è acqua passata adesso sono fiduciosa per il lavoro che si andrà a svolgere”. Si può fare sempre meglio: “Speriamo di arrivarci a realizzare i nostri sogni e fare un bel campionato. Ben figurare è indispensabile quando si indossa una maglietta come quella dell'Arzano. Per scaramanzia non nominiamo gli obiettivi ma lavoriamo per centrarli” ammicca.

Lo sguardo al suo passato pallavolistico è doveroso per ricordare le belle tappe già percorse. Tante emozioni vissute con la sua società d'origine la Futura Volley sull'isola di Ischia. Mentre la qualificazione ai playoff per l'A2 con l'Arzano resta il miglior obiettivo centrato fino a questo momento nel campionato di serie B1. Sport ma anche studio: “Sono al quarto anno di Medicina all'Università Vanvitelli, anche questo un bel percorso lungo con tante sfide. Superare un esame dopo l'altro equivale a vincere tante finali. E dopo c'è ancora la specializzazione!”.