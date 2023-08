Arzano Volley. La promessa di Jazmin Suero: “Quest’anno puntiamo diritto ai play-off”

Fra le certezze dell’Arzano Volley che si prepara a riprendere la stagione c’è la centrale Jazmin Suero de Leon. La giovane campionessa è ormai una beniamina per tifosi ed appassionati che sottolineano muri e schiacciate con scroscianti applausi. Nonostante la giovane età sono tanti i ricordi da raccontare: "Le gare più belle sono sicuramente quella dell’ultima stagione. In particolare mi è piaciuta molto l’atmosfera che ho trovato quando siamo andate a giocare le finali di Coppa Italia. Una bella soddisfazione arrivare all’appuntamento da capolista del girone meridionale”.

Nata il giorno di San Valentino del 2002 è di origini dominicane, dopo i primi passi con la Partenope è passata all'Arzano Volley che è diventata la sua nuova casa. Il palmares di Jazmin è particolarmente ricco di affermazioni. Under 14 campione Territoriale e Regionale e finale nazionale a Vasto nel 2016. Under 16 campione Regionale e Territoriale con finale nazionale a Bologna nel 2018. Ed ancora: Campione Territoriale Under 18 nel 2019. “Sono arrivata all’Arzano nel 2014 dopo una prima esperienza nel volley giovanile con la Partenope e da lì è cominciato tutto”.

Tante vittorie nelle giovanili fino all’approdo in prima squadra: “Dopo una stagione dove sono partita da posizioni di rincalzo, sta per cominciare il mio terzo anno da titolare. Tanti sacrifici in allenamento ripagate da queste soddisfazioni regalate dal campo”. A fine mese si riparte: “Dobbiamo arrivare diritti ai playoff. Quello che di buono abbiamo fatto l’anno scorso lo mettiamo da parte e ripartiamo in un girone che ci vedrà opposte in lunghe trasferte a tante squadre siciliane. L’anno scorso ai playoff mi sono bloccata sul più bello, quest’anno le cose andranno diversamente!”. Impegno in campo ma anche nello studio con voti eccellenti nel percorso universitario: “Sono iscritta al terzo anno di Ingegneria Gestionale. Mi mancano ancora qualche esame, questo dovrebbe essere l’anno buono per centrare anche questo traguardo”.