Luvo Barattoli Arzano: le giovani promesse brillano nell’amichevole di Pozzuoli

Progressi ed entusiasmo per l'Arzano Volley dopo l'allenamento congiunto disputato in questi ultimi giorni sul campo della Pallavolo Pozzuoli, un impegno utile in vista dell’esordio nel campionato di B1 delle campane fra due settimane. L’amichevole è terminata con il risultato di 4-0 in favore delle ragazze di coach Piscopo che sono riuscite a far valere la loro maggiore esperienza e caratura. Il test ha consentito di dare minuti in campo ed esperienza anche alle atlete del settore giovanile, un vero e proprio fiore all’occhiello per la Luvo Barattoli Arzano. Da segnalare, in particolare, c’è l'impiego di Giulia Russo, schiacciatrice classe 2009 che ha trovato ampio spazio sul parquet di gioco nel corso della gara in trasferta.

Può essere un ottimo valore aggiunto nonostante la giovane età, ma Arzano ha saputo sempre stupire con i propri talenti del vivaio nel corso degli anni. Insieme a Russo sono state aggregate alla prima squadra anche la centrale Rita Di Domenico (2005) e l'opposta Alice Fraola (2007). Il debutto in campionato della Luvo Barattoli è in programma per il prossimo 7 ottobre: al PalaRea arriverà la Zero5 Castellana Grotte, avversario ostico e che non deve in alcun modo essere sottovalutato.