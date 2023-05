Luvo Barattoli Arzano domani in campo contro Imola per i play-off promozione della B1

Luvo Barattoli Arzano, è l'ora dei playoff contro Imola. Messa da parte la prima parte del campionato di serie B1 femminile, conclusa in prima posizione in compagnia della corazzata Melendugno, per il team del presidente Raffaele Piscopo inizia la parte decisiva, quella che conduce alla promozione in serie A2. Scherzo del destino, la coda del campionato mette la società contro il suo passato. Ad attendere le ragazze arzanesi per giocare gara 1 domani (sabato 13 maggio 2023 alle ore 17) c’è una vecchia conoscenza delle società coach Nello Caliendo in compagnia della schiacciatrice Ilenia Cammisa.

“Un grande piacere incontrarlo” esordisce coach Antonio Piscopo. Coach Caliendo ha guidato la Luvo Barattoli Arzano per tre stagioni dal 2013 al 2016 con ottimi risultati. In quel periodo a fare da direttore tecnico c’era proprio Antonio Piscopo che ebbe lo spazio necessario per concentrare sulla scuola giovanile la sua attenzione ponendo le basi che oggi portano l’Arzano ad essere fra le pochissime società femminili italiane a poter vantare il marchio di Qualità Oro. La gara è di quelle importanti.

“Siamo arrivati alla fase cruciale dell’annata. Quella per la quale abbiamo lavorato molto da inizio anno. Siamo molto soddisfatti per quello che abbiamo fatto in questa stagione. Arrivare a pari punti con una corazzata come il Melendugno non è stato facile. Adesso siamo arrivati ad una di quelle partite da giocare con lucidità. Imola è una squadra ben organizzata, commette pochi errori. Sotto questi aspetti è molto simile all’Arzano” conclude Piscopo. Il turno di playoff si snoda su due gare. Andata domani ad Imola, ritorno sabato prossimo (20 maggio) ad Arzano alle ore 17. Vige la regola dei 3 punti conquistati in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 e di 2 in caso di 3-2. Chi fa più punti avanza, in caso di parità si disputa il golden set.