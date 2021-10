Arzano, coach Pezzano si rimbocca le maniche: “Al lavoro per affrontare la stagione della normalità”

Dopo il via libera per il palazzetto, ora la formazione campana è davvero pronta per affrontare il campionato

Da cinque anni è ritornato in palestra per rispondere al richiamo della pallavolo. Coachsi è già rimboccato le maniche ed ancora una volta è a disposizione dell': "Di questa esperienza meravigliosa -chiarisce subito- devo ringraziare Antonio e Raffaele Piscopo, il loro impegno, la loro passione e i risultati che abbiamo raggiunto in campo rendono questa mia partecipazione felice e vincente”. Tutto il tempo libero è speso per la "causa" sportiva: "Siamo al lavoro per affrontare quella che sarà la stagione del ritorno alla normalità, speriamo definitiva, dopo due anni davvero strani. Abbiamo avuto il via libera per il palazzetto e adesso siamo davvero pronti”.

Una passione che nasce da lontano: “Ho giocato tanto, soprattutto negli anni '90 e ho vissuto dagli spalti anche i grandi eventi che si sono tenuti da queste parti –spiega Gaetano Pezzano-. Stagioni da protagonista anche a Casoria dove a partire dalla stagione 92-93 abbiamo raggiunto la serie C che all'epoca era ancora nazionale. Altre esperienze regionali a Villaricca e la soddisfazione di raggiungere la finale nazionale Under 16 di Bormio sempre ai tempi di Casoria”.

Chiaro anche l'obiettivo stagionale: "Sono a disposizione del direttore tecnico Antonio Piscopo. Sono pronto per dare una mano a Gianpaolo Marino e Davide Dentice nella guida delle molteplici squadre giovanili dell'Arzano Volley. Tutto il tempo che riuscirò a sottrarre agli impegni lavorativi sarà addizionato, come sempre, a quello che riuscirò a spendere in palestra”. Anche in questa stagione ci sarà tanto da lavorare. La Luvo Barattoli Arzano è impegnata in ogni tipo di campionato che esiste. Talvolta con più di una formazione per consentire ad ogni atleta che sceglie la scuola arzanese per approcciare al fantastico mondo dello sport sottorete.