Arzano Volley, Brunella Fusco convocata dalla Nazionale Under 16

Proseguono le buone notizie in casa Arzano Volley: arriva la chiamata nella nazionale Under 16 per Brunella Fusco. La giovane campionessa arzanese sarà a disposizione del selezionatore coach Pasquale D’Aniello dal 4 al 13 luglio. L’Italia sarà al Palasport di Sparanise dove comincerà la preparazione in vista del “Torneo Internazionale 8 Nazioni” in programma dal 2 all’8 agosto a Chianciano. Brunella Fusco arriva a questo appuntamento con l'Italvolley dopo aver vissuto una stagione intensa con l’Arzano Volley coronata da numerose affermazioni.

Ultimo in ordine di tempo il titolo di campionessa regionale Under 19 che va ad aggiungersi agli altri già conquistati nelle scorse settimane. Le azzurrine lavoreranno in vista dell’evento di Chianciano. Proprio in quella località lo scorso 8 maggio, la schiacciatrice dell’Arzano Volley ha sostenuto il primo stage con le giovanili della Nazionale Italiana.

“Cerchiamo di fare il massimo per tutte le atlete che indossano la nostra maglietta -spiega il direttore tecnico dell’Arzano Volley Antonio Piscopo- e quando per qualcuna arriva un traguardo così importante come la chiamata in nazionale non possiamo che essere felici. Lavoro e sacrifici ripagano sempre quando si ha voglia di costruire qualcosa di buono nel mondo della pallavolo italiana”. Le azzurrine arrivano a Sparanise forti della medaglia d’argento dello scorso anno agli Europei in Ungheria. Saranno chiamate da coach Pasquale D’Aniello a dare il massimo per centrare gli obiettivi azzurri che sono sempre ambiziosi.