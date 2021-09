Arzano allena i muscoli all'Imperial Fitness per affrontare la nuova stagione

La Serie B1 di Volley Femminile prenderà il via il prossimo 16 ottobre con le ragazze impegnate in casa contro Palmi

Per affrontare la nuova stagione agonistica servono muscoli pronti e corpo allenato. Lo sanno bene le ragazze dellache quotidianamente frequentano la palestra cittadina dell'Imperial Fitness per raggiungere il giusto grado di forma. “Sono giorni importanti -spiega il preparatore atletico- la squadra si prepara con cura in vista dei primi impegni stagionali. Questa è la sede giusta. Abbiamo a disposizione macchinari all'avanguardia sanificati ad ogni utilizzo e la possibilità di lavorare in un ambiente sano e dinamico”. Da anni la Luvo Barattoli Arzano cura i muscoli nella cornice dell'Imperial Fitness, un luogo che il patron Massimo Iermani mantiene al passo con i tempi arricchendolo anno dopo anno.

“La grande disponibilità e serietà del padrone di casa -conclude Di Rubbo- ci consente di poter contare su di una struttura che viene considerata fra le più belle della regione Campania”. Il campionato di serie B1 femminile, con l'Arzano Volley ai nastri di partenza, prenderà il via sabato 16 ottobre 2021 alle ore 16. La rivale arriva da Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Una settimana dopo la prima trasferta che vedrà il team di coach Antonio Piscopo spingersi nella splendida cornice di Otranto per affrontare la neopromossa Melendugno. Si gioca domenica 24 ottobre alle ore 17.30.

Proprio quest’anno, lo staff tecnico della società campana si è arricchito di due nuovi tecnici. Sono entrati infatti in squadra anche Luca Renaudi e Simone Rotunno. Due ingressi di coach ambiziosi che non vedono l'ora di seguire dalla panchina le gare di quello che oggi è considerato il settore giovanile più blasonato della Campania. "Sono allenatore da quattro anni -ha spiegato Luca Renaudi- dopo aver giocato per tanti anni a Castellammare di Stabia. Ho anche esperienze con il Club Campania maschile e con l'Oplonti di Torre Annunziata. Anche il mio percorso da allenatore è cominciato a Castellammare. Prima con la Vb Stabia nelle giovanili maschili e poi il passaggio al femminile con la Nemesi. Sono stato secondo in prima squadra come secondo di coach Giacobelli ed ora eccomi pronto per questa nuova avventura con l'Arzano Volley”.

Tanta pallavolo anche per Simone Rotunno: "Sarà una nuova e bella avventura. Una esperienza importante con un gruppo giovane in un contesto rodato. Sarà bello e motivante. Il posto giusto per avere gli stimoli necessari a fare bene. Con Antonio Piscopo ci siamo incontrati in tante gare su tanti campi, avere avuto la sua attenzione vuole dire aver costruito qualcosa di buono. Nel mio passato ci sono tre anni in B2 con il Gricignano e tanta Aversa, la mia città di origine. Ho avuto anche una esperienza in B1 con la Real Volley Napoli con coach Eliseo. Ed ora pronto per l'Arzano Volley".