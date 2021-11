7^ giornata - Per la Team Volley Napoli ostacolo Marino Pallavolo

La Team Volley World Napoli targata SACS sara? impegnata sabato 27 Novembre 2021 nella settima giornata del campionato nazionale di serie B maschile girone I a Marino (Rm) contro la Marino Pallavolo Asd.

Nelle parole del Direttore Generale, Francesco Matano, la presentazione del match: “Dopo un big match come quello di domenica scorsa vinto in modo netto, sara? importante mantenere la concentrazione al massimo e presentarsi a Marino con il piglio della grande squadra, ma con l’umilta? e la fame per incontrare una squadra giovane, che finora ha pagato lo scotto dell’inesperienza, ma e? fisiologicamente destinata a crescere nell’arco della stagione

Il fischio di inizio della gara e? fissato per sabato 27 Novembre 2021 alle 16.30