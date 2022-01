Turris, dose di richiamo booster per gli atleti: il club dona una maglietta all'Asl Napoli3 Sud

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

L'ondata Covid non intende arrestare la sua corsa in Italia. La crescita vertiginosa dei casi riscontrati nelle ultime settimane hanno spinto anche le organizzazioni calcistiche a rivedere i protocolli. Parallelamente anche i club professionistici e dilettantistici stanno lavorando affinché la curva epidemiologica cali e si possa ritornare a una maggiore tranquillità. In casa Turris proseguono le prenotazioni e le somministrazioni della terza dose presso il centro vaccinale di riferimento.

Il club corallino, guidato dal patron Antonio Colantonio e reduce da una prima parte di stagione entusiasmante, ha voluto donare una maglietta all'Asl Napoli3 Sud per il lavoro nel consentire agli atleti di ricevere il booster per la lotta al Covid. Iniziativa encomiabile e ammirevole quella manifestata dal sodalizio di Torre del Greco nei confronti di medici ed operatori socio-sanitari, sempre in prima linea:

"Una delegazione dei nostri calciatori ha donato una maglietta della Turris all’Asl Napoli3 Sud in segno di riconoscenza per l’incessante lavoro di medici ed operatori del centro vaccinale territoriale allestito nei locali dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità, presso il quale gli stessi atleti corallini, a gruppi, stanno prenotando e ricevendo la dose di richiamo “booster” del vaccino anti Covid-19 nei tempi di somministrazione prescritti dalle nuove disposizioni sanitarie".