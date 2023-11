Totti fa pace con Spalletti da Fiorello|VIDEO

Da Fiorello sancita la pace tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. E' accaduto nella puntata di oggi, lunedì 6 novembre di "Viva Rai 2".

"Buongiorno mister, come sta?". "Sto bene, ora che ti sento anche un po' meglio", la risposta di Spalletti. Sull'appuntamento di persona per la pace definitiva: "Ora che verrà a Roma con la Nazionale ci sarà occasione, ma non davanti alle telecamere", dice Totti.

"Sarebbe bello se venisse con me al Bambin Gesù (ospedale pediatrico di Roma) a trovare degli amici che abbiamo in comune, mi sembrerebbe brutto fare solo un aperitivo o una cena, meglio donare questo bel momento anche a tanti bambini che conosciamo", conclude Spalletti.