Napoli torna ad ospitare un grande torneo internazionale di tennis: tutti i dettagli

Il grande tennis internazionale torna a Napoli. Dopo l'esperienza 'dolcemara' con l'Atp 250 nell'autunno 2022 e le polemiche per i problemi iniziali relativi ai campi di gioco, la città partenopea tornerà ad ospitare un grande appuntamento della racchetta.

Come si apprende, infatti, dal sito ufficiale dell'Atp Tour, nel capoluogo campano si giocherà un Challenger 125 nella settimana di Pasqua, dal 25 al 31 marzo 2024.

La superficie, come da tradizione, torna ad essere quella in terra rossa. Il tabellone vedrà la partecipazione di 32 giocatori in singolare e di 16 coppie nel doppio. Il montepremi sarà da oltre 148mila euro.