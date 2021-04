Tennis, torna dopo 5 anni il torneo internazionale di Napoli

Arriva una bella notizia per tutti gli appassionati di sport napoletani e campani. Torna, infatti, dopo 5 anni di assenza dai campi del Tc Napoli in Villa Comunale il torneo internazionale di tennis Challenger Atp di Napoli.

La Tennis Napoli Cup, per anni appuntamento attesissimo in città, si giocherà ad inizio ottobre. L'ultima edizione, disputata nel 2016, fu vinta dallo slovacco Jozef Kovalik.

Una grande opportunità, dunque, in un momento in cui il tennis in Italia sta attirando una straordinaria attenzione, grazie alle eccellenti prestazioni dei giocatori nostrani. Il torneo di Napoli, che precederà altri grandi eventi della racchetta che si disputeranno in Italia in autunno, come le finals Atp e la Coppa Davis, sarà anche l'occasione per vedere all'opera dal vivo i tanti promettenti giovani italiani che da sempre sono stati protagonisti sulla terra rossa del Tc Napoli.

Atex Campania: "Appuntamento che può essere uno straordinario strumento di promozione anche a livello turistico"

"Dal 4 al 10 ottobre a Napoli al Tennis Club di viale Dhorn il Torneo Internazionale di Napoli, torneo che rientra nel calendario mondiale come Atp Challenger. Un appuntamento sportivo che attira tanti appassionati. Un appuntamento che può essere uno straordinario strumento di promozione per le strutture ricettive rivolto ad atleti, allenatori, accompagnatori, familiari, organizzatori, appassionati. Un evento che può interessare sia le strutture ricettive napoletane sia quelle della Penisola Sorrentina e di Capri per i loro ospiti interessati alla manifestazione e a una breve vacanza in Penisola o sull'Isola Azzurra. Oltre la promozione individuale che consigliamo come sempre agli operatori turistici attraverso una 'campagna mirata', sarebbe importante definire una collaborazione con la Regione Campania e il Tennis Club Napoli per una azione di promozione a 'sistema'. Proveremo a contattare l'Assessore Regionale al Turismo, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il Presidente del Tennis Club Napoli". E' quanto afferma in una nota Sergio Fedele, presidente di Atex (Associazione Turismo Extralberghiero) Campania.