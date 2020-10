Exploit per Emanuela D'Auria nel tiro con l'arco

Primo posto e vittoria meritatissima per la gara per la qualificazione al Campionato Regionale e al Campionato Nazionale nella disciplina del tiro con l'arco per la giovane Emanuela D'Auria. La giovane arciera ha portato alla ribalta e trascinato alla vittoria gli Arcieri di Cardito che, grazie a lei, stamattina si sono aggiudicati un ottimo risultato. "Sono fiera di questa vittoria - dichiara Emanuela - mi alleno duramente, nella mia vita ho degli scopi e degli obiettivi e soprattutto degli esempi da seguire, come Anna Carrasco che ha reso grande il nome di Scampia in questa disciplina, io cosí porterò alto il nome della mia città, Cardito.

