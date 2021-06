Costa (Sottosegretario Salute): “A settembre tifosi allo stadio con il Green pass”

"Sono chiaro e netto: i tifosi inglesi non potranno venire in Italia a guardare la partita. Ci sono 5 giorni di quarantena, la regola deve essere rispettata. Non possiamo correre rischi. Se un tifoso inglese parte oggi, non vedrà la partita". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di Radio Kiss Kiss Napoli. "Stesso discorso per chi è partito ieri e per chi parte oggi. Nessun tifoso inglese che arriva oggi in Italia potrà andare allo stadio per assistere alla gara tra Inghilterra ed Ucraina" che si svolgerà a Roma il 3 luglio.

Il ritorno allo stadio

"Oggi ci sono le condizioni per riprendere con il prossimo campionato gli accessi allo stadio col Green pass. Percentuale di accesso non inferiore al 25%, torniamo gradualmente alla normalità, ma usando prudenza e senso di responsabilità". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di Radio Kiss Kiss Napoli.