Napoli Tennis Cup, Italia avanti tutta: vittorie per Fognini, Napolitano e Maestrelli

Giornata condizionata dalla pioggia quella del martedì alla Napoli Tennis Cup. Il maltempo influisce sul programma, tanto da consentire la conclusione di soli quattro incontri tra quelli previsti.

Buone notizie per i colori azzurri, con altri tre atleti italiani che accedono al turno successivo. Vince Fabio Fognini, nell’ultimo match di giornata, contro l’argentino Rodriguez Taverna, con il punteggio di 6-3 1-6 6-2. Successo netto per Stefano Napolitano, che si ‘sbarazza’ in due set del francese Furness (6-3 6-2).

Francesco Maestrelli, invece, prevale nel derby contro Marco Cecchinato con il punteggio di 7-6 6-4. Avanza anche il tedesco Marterer, numero 3 del seeding, che liquida il ‘lucky loser’ Ymer 6-3 6-0.

Sospeso il match tra l’azzurro Stefano Travaglia e il francese Gea, sullo 0-3 in favore del transalpino. Slitta a mercoledì l’esordio di Luca Nardi e del numero 1 del tabellone, l’argentino Coria.