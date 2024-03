Napoli Tennis Cup, subito fuori il napoletano Brancaccio: avanza Passaro

Non bastano ben 7 match point a Raul Brancaccio per accedere al secondo turno. Il tennista nativo di Torre del Greco, protagonista della prima giornata del tabellone principale della Napoli Tennis Cup 2024, è costretto alla fine ad arrendersi al francese Herbert, testa di serie numero 8 del seeding, nonostante la grande occasione di chiudere il match in due set. Alla fine il risultato è stato di 3-6 7-5 6-0 in favore dell'atleta transalpino, dopo quasi 2 ore e mezza di battaglia.

Avanza, invece, Francesco Passaro. Il perugino elimina l'ungherese Piros, numero 6 del 'main draw', riuscendo ad avere la meglio per 4-6 6-4 7-5. Completato nella giornata di lunedì anche il tabellone delle qualificazioni, con l'uscita di scena di Giannessi e Vesely.

Martedì programma ricco, con Fognini e Nardi in campo rispettivamente contro l'argentino Rodriguez Taverna e lo slovacco Kovalik. In campo anche il numero 1 e numero 3 del tabellone, l'argentino Coria e il tedesco Marterer, oltre a tanti altri azzurri, tra cui Marco Cecchinato.