Tennis Napoli Cup 2021, wild card per Berrettini jr

Va a Jacopo Berrettini la prima wild card per il tabellone principale della Tennis Napoli Cup, il Challenger Atp che torna dal 3 al 10

ottobre sui campi in terra rossa del Tennis Club Napoli dopo cinque anni di pausa.

Ventidue anni, romano, fratello del top ten mondiale Matteo, Jacopo Berrettini vuole scalare le classifiche mondiali. L’invito speciale

dell’organizzazione, ufficializzato dal direttore del torneo Angelo Chiaiese, rappresenta per Berrettini jr. un’ulteriore spinta per la

sua crescita nel circuito professionistico. Attualmente numero 442 del mondo, Jacopo sta disputando il circuito internazionale dei Challenger Atp e dei tornei ITF alla conquista di punti mondiali che lo portino più su nel ranking.

Quest’anno in singolare ha ottenuto i quarti di finale nel Challenger di Biella 7, partendo dalle qualificazioni. In doppio (è top 300 Atp), ha giocato nel 2021 l’Atp Tour di Cagliari in coppia proprio con il fratello Matteo, arrivando in semifinale e sfiorando la finale.

Nei prossimi giorni saranno ufficializzate le altre due wild card per il tabellone principale della Tennis Napoli Cup e le due rimanenti

wild card per le qualificazioni (la prima è stata assegnata al napoletano Emanuele Bastia).



Da ricordare che alla Tennis Napoli Cup l’ingresso sarà gratuito per tutti dal 3 all’8 ottobre compreso, mentre per semifinali e finali del 9 e del 10 ottobre, il prezzo unico del biglietto sarà di 10 euro (per info e prenotazioni azzurroservice.com).