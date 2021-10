Tennis Napoli Cup 2021, assegnate le ultime wild card: si parte con le qualificazioni

Luca Nardi, 18 anni, e Matteo Arnaldi, 20 anni, ottengono le ultime due wild card per il tabellone principale della Tennis Napoli Cup 2021 in programma sui campi del Tennis fino a domenica 10 ottobre.

Nardi a 18 anni ha già vinto 3 tornei internazionali ITF, a inizio 2021 era n.17 del mondo juniores ed è forse i baby talento più seguito

tra i next gen azzurri. Arnaldi, 20 anni, ligure, in pochi mesi da zero ha scalato il ranking Atp fino a top 500.

I due si vanno ad aggiungere ad una ricchissima truppa azzurra in tabellone, guidata dal numero 1 del seeding Stefano Travaglia, che esordirà contro il turco Kirkin. Tanti i derby in programma subito al primo turno: Agamennone-Vavassori, Arnaldi-Giannessi, Baldi-Zeppieri, Jacopo Berrettini-Pellegrino e Bonadio contro il napoletano Lorenzo Giustino, tra i protagonisti più attesi.

Un altro napoletano molto atteso, Raul Brancaccio, sarà impegnato invece nel tabellone di qualificazione, con gli incontri che prenderanno il via alle 10,00 di oggi. Si parte con l’azzurro Ocleppo impegnato contro l'ucraino Braynin.

Per assistere alle gare al Tennis Napoli l’ingresso sarà gratuito fino a venerdì 8 compreso; il 9 e il 10 ottobre, ultimi due giorni di gare, il biglietto di ingresso costerà 10 euro.