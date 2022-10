Atp 250 Napoli: domani arriverà il giudizio dei commissari sul campo

"Domani verrà verificato il campo dell'Arena realizzato di nuovo. La decisione se si gioca o meno la prende sempre il supervisor dell'Atp valutando il campo. Credo che ci sia una ragionevole speranza che giocheranno domani regolarmente al Tennis Napoli con la conclusione delle qualificazioni e forse anche qualche match del primo turno del tabellone". Lo ha detto Cosimo Napolitano co-organizzatore e direttore del torneo Atp250 di Napoli che non è partito presso il Tennis Club Napoli perchè i campi in cemento non erano stati realizzati in maniera adeguata.

Lo stop ha portato oggi le qualificazioni a giocarsi al Tennis Club di Pozzuoli, il Tc Napoli sta provando a rifare i campi partendo dal centrale dell'Arena costruita alla Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli: "Venerdì - ha detto oggi il presidente del Tc Napoli Riccardo Villari in conferenza stampa - avevamo trovato dei problemi ma la Mapei, azienda internazionale, ci aveva garantito che avrebbe recuperato tutto venerdì notte. Invece sabato ancora problemi, quindi abbiamo deciso di cambiare il campo con la Federtennis che ci ha aiutato recuperando un campo che era a Firenze e portandolo qui. Le responsabilità di quanto accaduto vedremo poi, per ora cerchiamo di giocare domani. Ieri siamo stati incudine, oggi ci auguriamo martello".

Napolitano racconta il tentativo di recuperare i campi da venerdì: "Ho passato - dice - due notti con i tecnici Mapei sul campo e so che non ci sono problemi con il legno e l'umidità di risalita. Mapei afferma che una serie di motivi può portare la resina a non essere impermeabile e qui non lo era giovedì quando ha piovuto, era permeabile, questo è il problema. Ora lo risolviamo, speriamo da giovedì di avere anche un secondo campo ma per ora giochiamo solo nell'Arena".