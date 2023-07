Stadio Collana, De Luca: "Le tariffe per fare attività sportiva saranno molto basse"

"La Regione non ci deve guadagnare niente, non è che siamo una società privata. Noi dobbiamo ricavare solamente le risorse per le manutenzioni", annuncia il presidente della Regione Campania

"Il Collana rimane alla Regione. Punto. Noi faremo convenzioni con il Coni. Abbiamo un rapporto di collaborazione per decidere quali federazioni impegnare. Avremo grande attenzione per le famiglie. Uno degli obiettivi fondamentali è far fare lo sport alle famiglie in condizioni possibili. Gestione regionale vuol dire che noi dobbiamo ricavare solamente le risorse per le manutenzioni. La Regione non ci deve guadagnare niente, non è che siamo una società privata. Questo consente di avere tariffe molto basse". E' quanto annunciato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione del restyling dello Stadio Collana presso Palazzo Santa Lucia

"Il Collana è una struttura che deve tornare al pubblico. Procederemo su due linee parallele: quella infrastrutturale e quella sportiva, per la quale abbiamo gia sottoscritto un protocollo d'intesa con il Coni. Contiamo di ripartire da ottobre con l'attivita sportiva. La Regione non deve fare utili e questo ci consentirà di abbassare le tariffe per il pubblico e per le attività sportive. Gli introiti serviranno solo per la manutenzione", ha spiegato anche il presidente dell'Arus, l'ing. Flavio De Martino.