Giro d'Italia, Pedersen brucia l'azzurro Milan e trionfa sul lungomare di Napoli

Mads Pedersen della Trek si aggiudica la sesta tappa del Giro d'Italia 2023, la Napoli-Napoli di 162 km. Il ciclista danese ha battuto in volata il velocista italiano Jonathan Milan, attuale detentore della maglia ciclamino, sul traguardo del lungomare partenopeo.

Grande entusiasmo e atmosfera di festa per il passaggio della carovana rosa per le strade di Napoli e provincia, tutte tinte d'azzurro in onore dei campioni d'Italia del calcio.

La tappa

Pochi km dopo il via in piazza Plebiscito è già fuga. Gavazzi e De Marchi ci provano e poco dopo si accodano a loro Quatermann, Clark e Delettre. Il vantaggio dei cinque battistrada cresce con il passare dei km, fino ad arrivare a circa 4 minuti. In grande difficoltà Cavendish che si stacca dal gruppone della maglia rosa.

Clarke e De Marchi fanno il vuoto e all'altezza di Sorrento staccano i loro compagni di fuga. L'italiano transita per primo sul traguardo dell'ultimo Gpm di montagna, a circa 60 km dall'arrivo. I due di testa mantengono un ottimo ritmo e a 30 km dal traguardo conservano un vantaggio di oltre 2 minuti. Il gruppo maglia rosa accelera e prova l'aggancio. Il vantaggio dei due battistrada comincia lentamente ad assottigliarsi. A 18 km dal termine della tappa il gap è di 1' 25". A 15.5 km problema tecnico alla bici per Roglic, che si attarda per poi rientrare due km dopo nel gruppone scortato dai compagni di squadra.

A 10 km dall'arrivo il vantaggio dei fuggitivi scende sotto il minuto. A 4 km i secondi di vantaggio per De Marchi e Clarke sono 36. A 1 km dall'arrivo il gruppo vede i fuggitivi. A 400 metri l'aggancio e parte la volata, nella quale trionfa il danese Mads Pedersen della Trek, che brucia l'azzurro Jonathan Milan. Settimo il campano Vincenzo Albanese. Completa il podio il tedesco Ackermann.