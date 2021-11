Il Giro d'Italia torna a Napoli nel 2022: tappa con arrivo sul Lungomare Caracciolo

Il Giro d'Italia torna nel 2022 a Napoli. Una tappa della prossima edizione della corsa rosa, di 149 km, avrà come epilogo l'arrivo sul Lungomare Caracciolo, proprio come avvenne nel 2013 quando a trionfare al traguardo fu l'inglese Mark Cavendish.

Una bella notizia per tutti gli appassionati di ciclismo partenopei e campani, che da anni speravano in un ritorno del Giro in città.

La tappa

"Tappa breve e intensa, tutta tra il capoluogo campano e la penisola flegrea. Da Napoli la corsa si porta a Bacoli e inizia un circuito impegnativo di circa 19 km tra Bacoli e Monte di Procida da percorrere cinque volte. Al termine dell’ultima tornata si rientra a Napoli, dove sul lungomare di via Caracciolo si presenterà probabilmente un gruppo ridotto per la volata finale", svela la Gazzetta dello Sport parlando appunto della tappa "Napoli-Napoli".